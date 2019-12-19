Митингующие в Киеве перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители «Национального корпуса» (создан на базе националистического батальона «Азов») перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.

Ранее украинская полиция сообщила, что правоохранители третий день усилено дежурят в центре Киева в связи с запланированными акциями. Возле здания Верховной рады Украины в четверг митингуют противники открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, а также учителя, которые требуют повысить им зарплату. (РИА Новости)

| 2019-12-19T16:24:14+00:00 19 декабря 2019, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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