Митингующие в Киеве перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители «Национального корпуса» (создан на базе националистического батальона «Азов») перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.

Ранее украинская полиция сообщила, что правоохранители третий день усилено дежурят в центре Киева в связи с запланированными акциями. Возле здания Верховной рады Украины в четверг митингуют противники открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, а также учителя, которые требуют повысить им зарплату. (РИА Новости)