Миссия ОБСЕ в Восточной Украине заявила о росте нарушений перемирия в 14 раз

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки возросло в 2,5 раза, а в Луганской — почти в 14 раз. Об этом сказано в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля, охватывающием события 2 апреля.

Конкретно миссия зафиксировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая 453 взрыва, при том, что днем ранее там было зафиксировано 225 нарушений. В Луганской области СММ зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. Днем ранее там было зафиксировано 31 нарушение.

Миссия ОБСЕ в своем отчете также подчеркнула, что свободу ее передвижения по-прежнему ограничивали, в частности вооруженные формирования вблизи Александровки и в Константиновке Донецкой области.

В конце марта издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной размещены примерно четыре тысячи российских военных. По его данным, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» — самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после завершившихся 23 марта учений. В соцсетях появляются сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы «в пределах своей территории по своему усмотрению» и «это не должно никого беспокоить». (DW)