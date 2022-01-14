Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что считает необоснованным мнение о том, что в его стране могут повториться события, подобные недавним массовым беспорядкам в Казахстане.

Как передает ТАСС, об этом глава узбекского государства заявил, выступая на заседании Совета безопасности страны.

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий», — цитирует Мирзиёева президентская пресс-служба.

«Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности», — заверил Мирзиёев. «Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу», — сказал глава государства.