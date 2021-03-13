В «Слуге народа» намерены просить Зеленского баллотироваться на второй срок

Пропрезидентская партия «Слуга народа» намерена просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом 13 марта заявил глава фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Зеленский избираться на второй срок, депутат отметил, что только сам глава государства может поделиться своими планами.

«Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», — цитирует Арахамию «Страна.ua».

При этом он подчеркнул, что партия попросит его выдвинуться на выборы еще раз.

В ноябре 2020 года заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко допустил участие Зеленского в новых президентских выборах. В сентябре стало известно, что действующего главу государства готовы поддержать 29% избирателей.

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей.

В своей предвыборной кампании в 2018 году он заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз (iz.ru)