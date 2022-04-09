Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека (СПЧ). За резолюцию проголосовали 93 государства. Против – 24. Воздержались – 58.

Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предпринимается против Москвы из-за ее агрессии против Украины. Согласно резолюции, Генассамблея «постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека». При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение «пересмотреть вопрос в случае необходимости».

По информации офиса председателя ГА ООН, после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что исключение России из Совета ООН по правам человека «немыслимо, так как орган станет неполноценным».

Очевидно, произошедшее стало следствием шока, который испытал мир от кадров массовых убийств российскими военными мирных жителей в киевском пригороде Буча. В Минобороны России эти кадры ожидаемо назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Но что дает миру вот это отстранение страны-агрессора от права голоса и права выступать в Совете ООН по правам человека? Будет ли от этого конкретная польза?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Да, конечно, практическая польза есть. Прежде всего она заключается в усилении изоляции России. На Россию опускается железный занавес, и это очень хорошо – в созданных ею обстоятельствах, конечно. Нельзя делать вид, что после 24 февраля 2022 года мир остался прежним, и можно заниматься бизнесом как всегда (business as usual). Мир разделился на варварство и цивилизацию, на людей и Россию. Посмотрите, какие страны голосовали против этого решения. Это либо закоренелые диктаторские режимы, либо государства, напрямую зависимые финансово или каким-то другим образом от России. Куба, Бурунди, Зимбабве, Северная Корея, Таджикистан и, увы, Казахстан. Ну и коммунистический Китай, конечно. Всего 24 страны. За проголосовали две трети стран, участвовавших в голосовании. Индия уже воздержалась, а некоторые страны вообще не участвовали в голосовании. Дело идет к признанию России государством-спонсором терроризма со всеми вытекающими последствиями – такова тенденция.

После голосования Россия объявила, что покидает Совет по правам человека. И действительно, Россия и права человека «две вещи несовместные» (Пушкин). А представитель США заявила, что резолюция о приостановке работы России в Совете по правам человека – шаг в правильном направлении. Не могу с нею не согласиться. Добавлю только, что за этим шагом должны последовать другие.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Я очень надеюсь, что это первый шаг к изменению других процедур ООН в отношении РФ, как страны-агрессора. И хотя эти процедуры очень сложно менять, я думаю, что уже многие страны понимают, например, что право вето одной страны является неприемлемым. Что необходима или норма о 2-х ветирующих, или исключение из принятия решения страны-агрессора, если все остальные считают ее таковой. Пока это частичные решения, но даже от них будет польза, а возможно потом будут и глобальные решения.