Минздрав США редактировал отчеты по COVID-19 из-за Трампа

Министерство здравоохранения и социальных служб США редактировало отчеты по ситуации с коронавирусом так, чтобы они не противоречили словам американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил источник телекомпании CNN, передает ТАСС.

Речь идет о еженедельных отчетах федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в которых была сводка по распространению COVID-19, прогнозы и оценки экспертов. При этом телеканал подчеркивает, что они публиковались не в первозданном виде, а поступали в Минздрав, где редактировались.

Однако телекомпания не уточняет, какие именно правки были внесены. Также не говорится, когда это практиковалось. При этом она отмечает, что действия Минздрава укладываются в политику Белого дома, который якобы «старался принизить опасность коронавируса».

По информации источников CNN, члены американской администрации полагали, что эксперты ЦКПЗ могут намеренно действовать не в интересах лидера США, в связи с чем была необходима редактура их отчетов.