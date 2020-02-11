Минздрав: Коронавирус, у размещенных в больницу, не выявлен

Обнародованы результаты обследований группы лиц, размещенных в Азербайджане в больницу по подозрению на коронавирус.

В ответ на запрос Report в Минздраве сообщили, что каждый из размещенных в инфекционное отделение Клинического медцентра №1 был проверен посредством доставленных в страну тестов на выявление вируса.

По информации, ответы тестов отрицательные, у данных лиц болезнь не обнаружена.

До сих пор в КМЦ с подозрением на коронавирус были размещены 7 человек. Ни у одного из них болезнь не обнаружена, шестеро отпущены домой. В настоящее время в больнице остается один гражданин Азербайджана, со здоровьем которого не имеется серьезных проблем.

| 2020-02-11T13:26:51+00:00 11 февраля 2020, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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