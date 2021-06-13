Власти Индии опровергли информацию британского журнала The Economist о том, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Индии якобы в пять-семь раз выше, чем официально объявлено. По мнению индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, данные, опубликованные в журнале на этой неделе, не имеют под собой никаких оснований.

«Это спекулятивная статья, которая не имеет под собой никаких оснований <…>. Необоснованный анализ в указанной статье основан на экстраполяции данных без каких-либо эпидемиологических доказательств», — говорится в заявлении ведомства, размещенном в воскресенье на сайте правительства.

По мнению индийского Минздрава, исследования, которые использовал журнал для оценки смертности в Индии, не обладают валидным инструментарием для определения уровня смертности в какой-либо стране или регионе.(ТАСС)