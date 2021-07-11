Распространение коронавируса может резко увеличиться во Франции, что приведет к росту числа заразившихся за сутки с нынешних 3 тыс. до более чем 20 тыс. к началу августа. Об этом министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил в воскресенье, выступая в эфире радиостанции французской еврейской общины Radio J.

«В настоящее время показатель [прироста] инфицированных во Франции не снижается вот уже в течение двух суток. Эпидемия вновь набирает обороты. Распространение дельта-штамма может привести к увеличению [суточного] числа инфицированных с недавних 3 тыс. до 6 тыс. за одну неделю, через две недели показатель будет уже на отметке в 12 тыс., а в августе достигнет 20 тыс. И даже превысит этот уровень, дойдя до 30 тыс. в наихудшем случае — если мы не примем должных мер», — сказал Веран.

«Мы имеем дело с новым, более заразным врагом. Нынешняя ситуация уже напоминает новую эпидемическую волну, есть общие тенденции с ситуацией лета прошлого года. Если бы мы не располагали вакцинами, то нам пришлось бы столкнуться с волной эпидемии более мощной, чем первая», — отметил министр.

Веран сообщил, что схожесть ситуаций 2020 и 2021 годов заключается в том, что усиление распространения вируса начинается летом и происходит стремительными темпами при первоначально весьма низком уровне. «Вторым общим признаком является то, что вирус начинает распространяться из группы молодых людей в возрасте 20-40 лет, где выявляется все больше случаев заражения», — сказал Веран.(ТАСС)