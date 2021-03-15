Минздрав Чехии выступил за сохранение в стране жестких ограничений и продление режима ЧС

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатный настаивает на сохранении в республике жестких социальных ограничений, введенных 1 марта в республике на три недели в связи с ухудшением эпидемической ситуации из-за коронавируса, а также на продлении действия режима чрезвычайной ситуации, срок которого завершается 28 марта. Об этом политик сообщил в понедельник журналистам.

«На запланированном в четверг (18 марта) внеочередном заседании кабмина я не буду рекомендовать снять действующие ограничения после 21 марта [как планировалось ранее], — отметил он. — Также необходимо сохранить режим ЧС, которой позволяет реализовывать необходимые меры, направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции».

Эпидемическая ситуация в стране, по мнению главы Минздрава, пока не улучшается. Больницы испытывают чрезмерную нагрузку в связи с увеличением числа тяжелобольных с коронавирусом. Суточный показатель прироста заразившихся коронавирусом остается высоким. Инфекция распространяется среди пенсионеров.(ТАСС)