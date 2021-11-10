Потребительские цены в США за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало наивысшим показателем с ноября 1990 года. Об этом сообщило в среду министерство труда страны.

В октябре показатель увеличился на 0,9% по сравнению с сентябрем. Годовой же рост на 6,2% стал «самым большим увеличением за 12 месяцев начиная с периода, который закончился в ноябре 1990 года», отмечает ведомство.

Как подчеркивает газета The Hill, эксперты ожидали более низких темпов роста инфляции: на 0,5% за октябрь и 5,8% за период в 12 месяцев.

Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США Джером Пауэлл в начале ноября указывал на риск дальнейшего повышения инфляции в стране. Глава ФРС при этом отметил, что ситуация может нормализоваться в долгосрочной перспективе.