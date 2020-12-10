Минсвязи предупредило о новой армянской провокации

Минсвязи Азербайджана предупредило граждан о новой провокации армянской стороны, пытающейся заполучить видеокадры, компрометирующие азербайджанских военных. Так, на адреса и телефоны граждан Азербайджана по каналам — WhatsApp, Telegram приходят с просьбой представить имеющиеся видео о войне, якобы для создания фильма о победе Азербайджана. Взамен предлагается денежное вознаграждение. На самом деле противник намерен использовать такие кадры для компрометации ВС Азербайджана и обвинить в военных преступлениях, говорится в сообщении Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в четверг.

Министерство призывает население не доверять таким сообщениям и не передавать какую-либо информацию, персональные данные, и пожаловаться на эти сообщения, как «спам».

Минсвязи просит граждан в таких случаях, обращаться в Службу электронной безопасности при министерстве через сайт www.cert.az или электронную почту [email protected]. (Turan)