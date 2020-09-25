Минский суд отказался освободить оппозиционерку Колесникову

Минский городской суд в пятницу признал законным решение суда о применении к члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Жалобу оставить без удовлетворения», — огласила решение судья. Таким образом, Колесникова останется под арестом до начала ноября.

Член президиума Координационного совета оппозиции Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, но ее вытолкнули из салона автомобиля. В свою очередь Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула машину во время попытки принудительной депортации.

Колесникова арестована по статье УК Беларуси о призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Беларуси, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. (interfax.ru)

| 2020-09-25T14:54:07+04:00 25 сентября 2020, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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