Беларусь после выходных дней может ввести в действие ответные меры на санкции Запада. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — отметил глава белорусского правительства.

«Мы ни на кого не нападали, но раз уже против нас развязана экономическая война или гибридная война, конечно, действия безответными не останутся», — подчеркнул Головченко. Он сказал, что меры «будут приняты абсолютно адекватные». «Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», — предупредил белорусский премьер.

«Мы не идеальны, у нас есть проблемы, мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся», — уверен Головченко.