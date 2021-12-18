Глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT Arabic.

В начале декабря глава МИД РФ Сергей Лавров указывал , что высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении в этой стране ядерного оружия стоит воспринимать как предостережение Западу.

Ранее Лукашенко говорил, что Минск предложит Москве вернуть в Республику Беларусь ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше, а также добавил, что его страна сможет договориться с Россией о том, какие именно системы разместить на территории страны (aif.ru)