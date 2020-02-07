Минобразования Азербайджана рассматривает предложения по утверждению новой школьной униформы

Министерство образования в настоящее время анализирует предложения по утверждению эскизов школьной униформы.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, утверждение эскизов школьных униформ широко обсуждается в обществе.

«Эти обсуждения охватывают сферу интересов 1,6 миллиона школьников и их родителей. В настоящее время мы анализируем выдвинутые предложения. Интересные и подходящие из них будут учтены во время утверждения эскизов и добавлены в список образцов», — сказала Велиева.(trend)

| 2020-02-06T22:22:28+00:00 7 февраля 2020, 04:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss