Минобразования Азербайджана рассматривает предложения по утверждению новой школьной униформы

Министерство образования в настоящее время анализирует предложения по утверждению эскизов школьной униформы.

Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, утверждение эскизов школьных униформ широко обсуждается в обществе.

«Эти обсуждения охватывают сферу интересов 1,6 миллиона школьников и их родителей. В настоящее время мы анализируем выдвинутые предложения. Интересные и подходящие из них будут учтены во время утверждения эскизов и добавлены в список образцов», — сказала Велиева.(trend)