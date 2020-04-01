Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам страны

«Социальные сети положительно сказываются на быстром распространении правдивых новостей, однако создают широкие возможности и для распространения ложной, провокационной информации».

Об этом сказал советник министра образования Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он отметил, что новости, связанные со сферой образования обычно носят массовый характер и влияют на каждую азербайджанскую семью: «Потому что во многих семьях есть хотя бы один школьник, студент или учитель. В марте несколько раз распространялась ложная информация о продлении перерыва в учебных заведениях и других вопросах относительно студентов и школьников».

Представитель министерства добавил, что сегодня вновь в массовой форме была распространена ложная информация:

«Если вы не уверены в достоверности информации, не делитесь ею. Поступив так, вы превращаетесь в инструмент в руках провокаторов и неосознанно становитесь активным участником процесса.

Для проверки достоверности информации ссылайтесь на официальные страницы госорганов в интернете (в том числе Минобразования) и в соцсетях. Принятые решения безотлагательно размещаются на данных ресурсах».(report)