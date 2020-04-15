Минобразования Азербайджана о студентах, учеба которых не будет оплачиваться из госбюджета

В Азербайджане учеба студентов, обучение которых проходит дольше нормативного срока обучения в рамках образовательной программы, не будет оплачиваться за счет средств госбюджета.

Об этом сказал замминистра образования Идрис Исаев.

По его словам, для того, чтобы учеба студента, являющегося членом семьи, относящейся к социальной уязвимой группе населения, оплачивалась за счет госбюджета, этот студент должен получать образование в рамках нормативного срока обучения: «Продолжительность обучения в бакалавриате составляет 4 года, в магистратуре – 1,5 или 2 года. В колледжах продолжительность учебы – 2 года, по уровню профобразования – от 6 месяцев до 4 лет. Но есть группа студентов, которые обучаются дольше нормативного срока, 5 или 6 лет из-за неуспеваемости и срезов на экзаменах. Этих студентов не будет касаться оплата обучения за государственный счет».

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса решением Кабмина оплата учебы студентов, являющихся членами семей, относящихся к социально уязвимой группе населения, будет осуществляться за счет госбюджета. Данные выплаты будут осуществляться по семестрам — 50% в электронном порядке будет выплачено за весенний семестр 2019-2020 учебного года, остальные 50% — за осенний семестр 2020-2021 учебного года.(Trend)