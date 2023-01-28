Министерство высшего образования Афганистана, находящееся под управлением талибов (организация запрещена в России), приказало частным университетам страны не допускать девушек до вступительных испытаний в следующем месяце. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что вузам северных провинций государства, где с конца февраля будут проходить экзамены, министерство адресовало письмо с соответствующим требованием.

При этом, по данным агентства, не соблюдающие правила университеты привлекут к ответственности.