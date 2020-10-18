Минобороны: ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района View Larger Image ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района. Об этом АПА сообщили в Минобороны. Редакция| 2020-10-18T13:58:56+04:00 18 октября 2020, 13:58| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Азербайджанская Армия освобождает оккупированные…Коварный расчет – армянские террористы разрушают…Минобороны: армяне продолжают обстрел…Минобороны: ВС Армении обстреливают территорию… В рубрике Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении Gallery Уничтожен еще один тактический БПЛА Армении 18 октября 2020, 15:14 В Баку прибыл председатель Великого Национального собрания Турции Gallery В Баку прибыл председатель Великого Национального собрания Турции 18 октября 2020, 15:04 Азербайджанские солдаты захватили позиции армянского спецназа Gallery Азербайджанские солдаты захватили позиции армянского спецназа 18 октября 2020, 14:59 ВС Армении выпустили два снаряда по школе в Тертере Gallery ВС Армении выпустили два снаряда по школе в Тертере 18 октября 2020, 14:43 Уничтожен командир полка ВС Армении Gallery Уничтожен командир полка ВС Армении 18 октября 2020, 14:29