Минобороны: ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района

ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района.

Об этом АПА сообщили в Минобороны.

| 2020-10-18T13:58:56+04:00 18 октября 2020, 13:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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