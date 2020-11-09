Минобороны: Уничтожены огневая точка и личный состав противника

В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей (бывший Метсшен) Тертерского района, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии.

Как сообщает Минобороны, точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке.

Подразделения Азербайджанской Армии прицельным огнем также уничтожили 1 танк Т-72 вблизи поселка Тонашен и личный состав противника, передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.

| 2020-11-09T11:25:00+04:00 9 ноября 2020, 11:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss