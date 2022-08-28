Шесть судов с сельхозпродукцией вышли в воскресенье утром из украинских портов, сообщило Минобороны Турции.

По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, речь идет о судах Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker , SSI Invincible II, Aeolos.

Выход сухогрузов ранее санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

По данным Минобороны Турции, в пятницу на Украину за сельхозпродукцией направились пять сухогрузов. Их досмотрели представители СКЦ.

Вывоз сельхозпродукции с Украины осуществляется по гуманитарному коридору, его контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются на Украину.