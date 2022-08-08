Министерство национальной обороны Турции сообщило в Twitter, что два сухогруза с кукурузой и соей вышли из портов «Южный» и «Черноморск».

«Этим утром из украинского порта «Южный» вышло судно SACURA, которое везет 11 тыс. т сои. Из «Черноморска» вышло судно ARIZONA с 48 458 т кукурузы и движется в Искендерун», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все выходящие в море суда с продовольствием проходят по гуманитарному коридору и направляются в Стамбул, там их инспектируют сотрудники Совместного координационного центра (СКЦ).