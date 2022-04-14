Флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер «Москва» 13 апреля был поражен береговым ракетным комплексом «Нептун» Военно-морских Сил Украины. Информацию об этом сообщили сразу несколько источников, включая Председателя Одесской ОГА. Впоследствии информацию о поражении корабля официально подтвердили в РФ.

На флагманском крейсере Черноморского флота России «Москва» возник пожар «в результате детонации боезапаса», сообщает 14 апреля ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Накануне украинские власти заявили, что крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун».

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — сообщили в ведомстве. Причины пожара устанавливаются, добавили в Минобороны.

Ракетный крейсер «Москва» принадлежит к проекту 1164 года, шифр «Атлант», предусматривавший создание кораблей далекой океанской зоны, в которой он должен был охотиться на авианосцы США.

И весь контур корабля создавался исключительно для выполнения этой задачи в самоубийственном для человечества сценарии Третьей мировой войны. В частности, «главным калибром» крейсера стали дальнобойные противокорабельные ракеты П-500 «Базальт». Это 12-метровые ракеты, способные преодолевать 550 км на скорости около 3000 км/ч и нести ядерные боевые части мощностью 350 кт.

На каждом крейсере размещалось 16 таких ракет и суммарная мощность такого «ядерного залпа» составляла 5600 кт. Для понимания мощность атомной бомбы уничтожившей Хиросиму была всего 21 кт.

В 2008 году ракетный крейсер принял формальное участие в войне против Грузии. Формальное — т.к. адекватных целей для этого корабля не было. В 2014 году «Москва» блокировала украинские корабли в Донузлаве. В 2015 — операция в Сирии, где крейсер должен был усилить противовоздушную оборону. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на «Москве» завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией. Во время него были отремонтированы главные и вспомогательные силовые установки и обновлены бортовые радио- и электросистемы. Также ракеты П-500 были заменены на модернизированные П-1000 «Вулкан», которые вдвое дальнобойнее.

Как заявили в российских СМИ, «Москва» после этого ремонта должна была послужить «не один десяток лет». Стоимость работ ракетного крейсера «Москва» не называлась, но ее можно оценить в десятки миллионов долларов.

В ходе российского вторжения в Украину крейсер участвовал в атаке на остров Змеиный в Одесской области. Именно на предложение «Москвы» сдаться «русскому военному кораблю» прозвучала фраза «Русский военный корабль, иди *****!», ставшая одним из символов войны.