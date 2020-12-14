Минобороны представило видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района View Larger Image Министерство обороны Азербайджана представило видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района. Редакция| 2020-12-14T12:06:35+04:00 14 декабря 2020, 12:49| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…МО представило видеорепортаж из освобожденных от…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Задержан мошенник, присвоивший собранную для… В рубрике Главное, покинуть большую политику с достоинством… Gallery Главное, покинуть большую политику с достоинством… 14 декабря 2020, 12:32 Посол Ирана в Анкаре: Недоразумение между Ираном и Турцией устранено Gallery Посол Ирана в Анкаре: Недоразумение между Ираном и Турцией устранено 13 декабря 2020, 23:50 Никол Пашинян выступил с очередным бредовым заявлением Gallery Никол Пашинян выступил с очередным бредовым заявлением 13 декабря 2020, 19:55 МО России рассказало об обстановке в Карабахе Gallery МО России рассказало об обстановке в Карабахе 13 декабря 2020, 19:36 МИД Азербайджана призвал Армению не допускать деструктивные действия Gallery МИД Азербайджана призвал Армению не допускать деструктивные действия 13 декабря 2020, 18:20