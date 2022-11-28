Обозначение территорий Азербайджана вымышленными армянскими названиями недопустимо.

Об этом в понедельник говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

«С сожалением отмечаем, что, несмотря на неоднократное выражение недовольства министерством обороны Азербайджанской Республики, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации продолжается обозначение наших населенных пунктов армянскими названиями. Обозначению Карабахского экономического района как «территории Нагорного Карабаха» должен быть положен конец. В целом недопустимо обозначение азербайджанских территорий вымышленными армянскими названиями.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, указывать названия наших населенных пунктов в соответствии с названиями в направленных им официальных документах.

Официальными названиями азербайджанских населенных пунктов, которые указаны как «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван» в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации 28.11.2022, являются АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН и ГОЗЛУКЁРПЮ», — говорится в заявлении.