Официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет решительные меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня, сообщает ТАСС.

«НОАК готова к битве и примет все необходимые меры для того, чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань», — сказал он.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Китая 15 апреля проведут военные учения в районе Тайваня. Данные учения Пекин устраивает в связи с визитом на остров американских конгрессменов и против неоднократных ошибочных сигналов США.

Отмечается, что к острову были уже направлены боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для предстоящих учений. В акватории и воздушном пространстве будут вестись боевое патрулирование и учения.