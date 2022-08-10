Филиппины расторгают контракт на покупку у России 16 вертолетов Ми-17 и готовятся к «началу диалога» с Москвой в этой связи. Об этом заявил в среду представитель министерства национальной обороны страны Арсенио Андолонг.

«Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с ООО «Совтехноэкспорт» из РФ на поставку 16 тяжелых вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. «Мы готовимся к началу дипломатического диалога с российской стороной по вопросам, связанным с отменой проекта», — добавил представитель ведомства.

В свою очередь Филиппинское агентство новостей приводит слова Андолонга, который утверждает, «к отмене проекта предыдущей администрацией» привели «изменения в приоритетах, вызванные глобальными политическими событиями».

В конце июля экс-министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что правительство страны решило отказаться от покупки российских вертолетов, опасаясь санкций со стороны США.

Контракт на поставку Ми-17 был заключен в ноябре 2020 года, прибытие первой партии вертолетов ожидалось через 24 месяца. Первый платеж по сделке, общая стоимость которой составляла 12,7 млрд песо ($243,4 млн), был проведен в январе 2022 года. 10 марта 2022 года Лорензана заявил, что власти Филиппин не планируют отказываться от покупки Ми-17 из-за ситуации на Украине, и выразил мнение, что американский закон не затронет сделку, поскольку первый взнос за вертолеты уже был внесен.