Минобороны Азербайджана: В настоящее время продолжаются боевые операции

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом в пятницу утром сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на агдеринском, агдамском, ходжавендском и губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время продолжаются боевые операции. Наши войска контролируют оперативную обстановку.

| 2020-11-06T10:10:40+04:00 6 ноября 2020, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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