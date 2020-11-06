Минобороны Азербайджана: В настоящее время продолжаются боевые операции

В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции азербайджанской армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом в пятницу утром сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на агдеринском, агдамском, ходжавендском и губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время продолжаются боевые операции. Наши войска контролируют оперативную обстановку.