Минобороны: Армении следует понять, что восстановленные границы не являются зоной конфликта

«За минувшие сутки враг неоднократно нарушал режим гуманитарного прекращения огня».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций в нашей стране (ООН, ЕС, МККК) сказал пресс-секретарь Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

А. Эйвазов отметил, что Азербайджан соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня: “Наша армия принимает только адекватные меры в связи с провокациями противника. Армения должна положить конец провокационным действиям, рассчитанным на обострение ситуации. Армения должна осознать, что восстановленные границы не являются зоной конфликта, должна быть обеспечена неприкосновенность государственной границы. Азербайджан имеет право уничтожать любые легитимные цели, угрожающие его территории, независимо от их расположения».