Министерства обороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год.

Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян рассказал руководителю группы международных отношений и действий Министерства нацобороны Литвы Альгирдасу Норкусу о проводимых в сфере обороны реформ.

Обсуждался текущий ход и перспективы сотрудничества между Арменией и Литвой в сфере обороны.