Афганские правительственные войска за минувшие сутки ликвидировали почти 200 боевиков.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило Минобороны республики в Twitter.

Кроме того, обнаружены и обезврежены 14 самодельных взрывных устройств.

Военные операции проводились в провинциях Пактия, Гильменд, Ганзи, Хост, Кандагар, Нимруз и Такар.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики. В 2020 году Вашингтон и представители «Талибана» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента и начало межафганского диалога после обмена пленными.