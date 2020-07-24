Минкульт Турции проведет реставрацию Айя-Софии

Министерство культуры и туризма Турции проведет реставрационные работы в соборе Святой Софии, в которой после смены статуса с музея на мечеть в пятницу прошел первый с 1934 года массовый намаз. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, принявший участие в молитве.

«Сегодня к пятничному намазу в Айя-Софии присоединились 350 тысяч человек. Это очень важное событие. Сегодня молитву организовало Управление по делам религии. В дальнейшем министерство культуры займется реставрационными работами внутри и снаружи мечети», — сказал президент, чье заявление транслировал телеканал CNN Türk. В чем конкретно будут заключаться реставрационные работы, он не уточнил.

Он отметил, что по окончании реставрации Турция «получит более значимую Айя-Софию». Кроме того, турецкий лидер указал, что возобновление намазов в соборе «является событием исторического значения», а «Айя-София, наконец, вернулась с своему исконному» статусу.