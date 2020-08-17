Министры обороны Турции и Катара провели трехсторонние переговоры с премьером Ливии

В Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа.

По окончании трехсторонней встречи состоялись переговоры в расширенном составе, в которых также принял участие начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

Ранее Хулуси Акар провел двусторонние переговоры с Халидом бин Мухаммедом аль-Атийе и Файезом Сарраджем.

В понедельник, 17 августа, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер прибыли в Ливию.

Визит организован с целью мониторинга реализации турецко-ливийского Меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества. (haberler.com)