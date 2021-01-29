Министры иностранных дел Турции и Ирана провели переговоры в Стамбуле

«Мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона, в особенности, Армении. Поэтому мы ожидаем от Еревана конструктивных шагов в данном направлении. Посредством формата «3+3» мы хотим сделать мир на Южном Кавказе устойчивым.

Также с сегодняшнего дня мы начали подготовку к проведению встреч на уровне министров иностранных дел и лидеров Турции, Азербайджана и Ирана».

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в пятницу в Стамбуле.

По словам Чавушоглу, он обсудил с Зарифом ситуацию в регионе, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Ирана и Турции на Кавказе однозначно принесет пользу региону.