Министры финансов стран Группы семи (G7) хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 млрд евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Как передает #, об этом заявил высокопоставленный чиновник Германии в комментарии Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать. Отмечается, что помощь нужна, поскольку доходы Украины упали.

США уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 млрд евро. Министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на предстоящей встрече.