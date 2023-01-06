Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой министра экономики Ваана Керобяна, пишет газета «Жоховурд».

Издание также отмечает, что министр часто оказывается в неловкой ситуации из-за своих скандальных высказываний.

«Исходя из этого, его в скором времени могут отправить в отставку», — указывает автор публикации, отмечая, что преемника на этот пост найти пока не удалось.

Сам Керобян данную информацию не комментирует.

Отметим, что ранее от занимаемых должностей были освобождены вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян и министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.