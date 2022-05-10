«Не нужно спешить в вопросе полной отмены карантинного режима в Азербайджане».

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Глава минздрава напомнил, что требование обязательно использования медицинских масок в помещениях уже отменено, но некоторые карантинные ограничения остаются: «Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нам необходимо быть бдительными в осенний период. Потому что появляются новые мутации коронавируса. Я призываю подождать еще некоторое время, поскольку неизвестно появятся ли новые мутации вируса в будущем».