Министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова — он предположил, что Гитлер имел еврейские корни и сравнил его с Владимиром Зеленским.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину, Израиль пытался держать нейтралитет. Впрочем, скандальное заявление Лаврова изменило позицию Тель-Авива. Об этом напомнил Резников в эфире телемарафона.

В ходе разговора он в шутку отметил, что глава МИД РФ сделал все возможное, чтобы сблизить Украину и Израиль.

«Благодаря таким усилиям проукраински настроенного министра иностранных дел России Израиль повернулся наконец в нашу сторону. До этого израильские власти держали устойчивый баланс в вопросе войны: ни с Украиной, ни с Россией», — заявил министр.

«После всех высказываний Лаврова, он красавчик, я считаю», — подытожил министр обороны.

Напомним, Путин извинился перед премьером Израиля за заявление Лаврова о «еврейском происхождении» Гитлера.

Ранее в интервью итальянской телекомпании Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была «еврейская кровь», а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями. (unian.net)