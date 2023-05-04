Руководитель Министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран накопил достаточное количество урана для производства пяти ядерных бомб, а также предостерег Тегеран от дальнейшего обогащения вещества до уровня оружейного качества. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Не заблуждайтесь — Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. На данный момент Тегеран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб», — заявил Галант греческому министру обороны Николаосу Панайотопулосу.

Он отметил, что «иранский прогресс и обогащение урана до 90% стало бы серьезной ошибкой со стороны Ирана.