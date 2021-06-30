Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие в заседании Совета Грузия — НАТО в Брюсселе, в ходе которого отметил важность активного участия НАТО в обеспечении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«Безопасность и стабильность для моей страны и региона Черного моря достигаются активной вовлеченностью НАТО и стран-партнеров», — цитирует пресс-служба ведомства слова Бурчуладзе.

Министр обороны Грузии в ходе выступления также поприветствовал принятое НАТО заявление по итогам саммита в Брюсселе 14 июня, в котором говорится, что республика станет членом блока, а третьи страны не могут вмешиваться в отношения республики и военно-политического блока. Бурчуладзе отметил и вклад Грузии в достижение мира и стабильности и отметил, что страна по-прежнему остается преданной общим ценностям и принципу коллективной безопасности, добавили в министерстве обороны.