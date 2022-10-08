Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, находящаяся с визитом в Литве, официально открыла штаб бригады НАТО, которую формирует Бундесвер и припишет ее к Литве. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Министр Ламбрехт и ее литовский коллега Арвидас Анушаускас объявили об официальном открытии штаба, команда которого прибыла в Литву в начале сентября», — говорится в сообщении.

Штабисты Германии прибыли паромом из Киля в Клайпеду. В команде насчитывается около 100 человек. Была также доставлена необходимая техника, состав которой не уточнялся. Подразделение проследовало в Руклу, где приступило к формированию штабного звена бригады.

Отметим, что в военном городке в Рукле Йонавского района дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия. Аналогичную роль Берлин сыграет при формировании бригады альянса, решение о размещении которой в Литве было принято на саммите НАТО в июне.

Подразделения бригады будут пока находиться на месте своей постоянной дислокации в Германии. Намечена их регулярная переброска в Литву для участия в совместных учениях с целью освоения театра возможных боевых действий.