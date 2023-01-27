Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в Германии с 1 июля 2011 года является ошибкой. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

«Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой», — заявил министр, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым провести дебаты о возвращении воинской обязанности в Германии на фоне «угроз со стороны России».

Писториус отметил, что считает отмену прохождения обязательной военной службы ошибкой не из-за актуальной ситуации. По его словам, раньше «призывники сидели за каждым вторым обеденным столом», и это означало связь армии с гражданским обществом». Однако, по словам министра, сейчас вернуть ее не так просто.

«Теперь мы должны сделать бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу», — заявил глава Минобороны ФРГ.

Он также добавил, что воздержался бы от навязывания такой обязанности молодому поколению. (gazeta.ru)