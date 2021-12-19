Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью журналу Spectator, что Лондон не собирается отправлять войска в Украину в случае нападения России.

«Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны продолжают милитаризацию Украины, поставляя в страну оружие и боевиков.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки», если Россия вторгнется на Украину.

«Бухарестской девяткой» называют европейские государства-участники НАТО, расположенные на восточном фланге альянса (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).