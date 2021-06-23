«Мы продолжим и ускорим интеграцию с нашими союзниками в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. И здесь ни о какой сдачи суверенитета речи не идет. Мы вместе будем отстаивать наши общие интересы», — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности в среду.