Беларусь продолжит и ускорит интеграцию с соратниками в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, сдавать суверенитет не собирается, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
«Мы продолжим и ускорим интеграцию с нашими союзниками в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. И здесь ни о какой сдачи суверенитета речи не идет. Мы вместе будем отстаивать наши общие интересы», — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности в среду.
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня.