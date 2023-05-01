Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщили # в Министерстве обороны Азербайджана, в соболезновании говорится:

«Глубоко опечален известием о гибели и ранении военнослужащих славной турецкой армии в результате ДТП с участием военного автомобиля Вооруженных сил Турции на дороге Ширнак-Улудере. Ваша боль — это наша боль. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Желаю скорейшего исцеления раненым».