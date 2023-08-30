Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера совершил рабочую поездку в Турцию.

Как передает # со ссылкой на Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов примет участие в ряде мероприятий по случаю 30 августа — Дня Победы Турции.