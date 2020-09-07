Министр нацобороны Турции встретился в Анкаре с председателем Военного комитета НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в понедельник в Анкаре с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, сообщает Агентство Анадолу.

Стороны обсудили ситуацию в восточной части Средиземного моря, вклад генсека НАТО Йенса Столтенберга в снижение напряженности в регионе и иные вопросы повестки дня Североатлантического блока.

Акар выразил удовлетворение призывами генсека НАТО по Восточному Средиземноморью, отметив, что все страны блока НАТО в своих действиях должны основываться на здравом смысле и учитывать дух союзничества.

| 2020-09-07T22:42:13+04:00 8 сентября 2020, 00:41|

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