Министр национальной обороны Турции назвал «тупиком» попытки ущемления прав Анкары в регионе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рекомендовал властям Греции пересмотреть свою внешнюю политику и привести ее «в соответствие с нормами международного права», сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий министр назвал «тупиком» попытки ущемления прав Анкары в восточной части Средиземного моря.

«Анкара отстаивала и будет отстаивать до последнего свои интересы в регионе», — подчеркнул Акар.

Турецкий министр призвал Афины к отказу от милитаризации островов в Эгейском и Средиземном морях.

По его словам, позиция греческой стороны по ограничению воздушного и морского пространства островов также недопустима и не имеет ничего общего с международным правом.

При этом он призвал международное сообщество признать право турок-киприотов на суверенитет и независимость. «Турция открыта для диалога. Мы выступаем за политическое урегулирование, уважаем международное и морское право. Наши соседи должны понять, что нельзя прийти к общему знаменателю, если основываться на утверждении: «Все должно достаться мне», — отметил Акар.

«Если это осознают в Афинах, то разногласия легко решить. После этого сможем жить с соседями в мире и согласии», — сказал глава оборонного ведомства Турции.