Посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави отправился в Тегеран для консультаций.

Как передает #, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана.

Сообщается, что посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави встретился с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Посол представил министру отчет о двусторонних отношениях между странами.

На встрече Хусейн Амир Абдуллахиан подчеркнул намерение правительства Ирана развивать сотрудничество между двумя странами в политической, экономической, культурной и других сферах в контексте политики тесных и хороших отношений с соседними странами. Он также дал необходимые указания по проведению очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.